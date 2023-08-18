Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

21 базовую станцию связи установят в Псковской области в 2024 году

21 базовую станцию связи установят в Псковской области в 2024 году. Об этом доложил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«На следующий год очень интересная история, мы первые в стране, кто по программе комплексного развития сельских территорий заявился на базовые станции», – отметил Виталий Рахманов. По его словам, ожидается, что пять вышек появятся в районах области по этой программе.

Ранее сообщалось, что псковичи могут проголосовать за подключение малых населённых пунктов к интернету. 

Отметим, губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, сообщил, что в общей сложности в Псковской области с 2018 года по настоящий момент установлены 82 вышки, которые охватывают 358 населённых пунктов, где проживает порядка 20 тысяч человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 августа 2023

Три улицы в псковском микрорайоне «Лепеши» приняты после ремонта

18 августа 2023

Цвет корки и запах: псковичам дали рекомендации по выбору арбузов и дынь

18 августа 2023

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2024 году

18 августа 2023

Диспансеризация помогает выявлять онкозаболевания у псковичей – эксперт

18 августа 2023

Проект «Твой регион – твои возможности 2.0» реализуется в Псковской области

18 августа 2023

Об опасном явлении предупреждают псковичей

18 августа 2023

Пожилая женщина и ребёнок пропали в Пскове

18 августа 2023

Специалисты из Херсонской области посетили главные достопримечательности Псковщины


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...