21 базовую станцию связи установят в Псковской области в 2024 году

14:56, 18 августа 2023, ПАИ

21 базовую станцию связи установят в Псковской области в 2024 году. Об этом доложил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«На следующий год очень интересная история, мы первые в стране, кто по программе комплексного развития сельских территорий заявился на базовые станции», – отметил Виталий Рахманов. По его словам, ожидается, что пять вышек появятся в районах области по этой программе.

Ранее сообщалось, что псковичи могут проголосовать за подключение малых населённых пунктов к интернету.

Отметим, губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, сообщил, что в общей сложности в Псковской области с 2018 года по настоящий момент установлены 82 вышки, которые охватывают 358 населённых пунктов, где проживает порядка 20 тысяч человек.