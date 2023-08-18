Специалисты из Херсонской области посетили главные достопримечательности Псковщины

15:17, 18 августа 2023, ПАИ

17 специалистов в сфере информационных технологий из Херсонской области в течение нескольких дней работают в Псковской области. Они приехали обучиться и перенять опыт работы со специализированными программными продуктами сферы социальной защиты. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.



Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: Официальный Telegram-канал Псковской области







Накануне псковские эксперты провели с херсонскими коллегами установочную встречу. Сегодня же, 18 августа, проходят основные образовательные мероприятия: шестичасовой обучающий марафон с теоретической и практической частями, а также комплексом закрепляющих мероприятий.

Кроме того, для делегации сформирована большая экскурсионная программа, чтобы познакомить херсонских специалистов с достопримечательностями области. В их числе – Псковский кремль, Мирожский и Псково-Печерский монастыри и Изборская крепость.

Отметим, что совместная работа организована и проводится по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.