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Общество

Модельный избирательный участок презентуют в Пскове 23 августа

Презентация модельного избирательного участка пройдёт в Пскове 23 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Фото: Telegram-канал избирательной комиссии Псковской области

Представители политических партий, средств массовой информации и наблюдатели в роли избирателей пройдут процесс голосования. Об особенностях проведения этих выборов расскажет председатель облизбиркома Игорь Сопов.

Модельный участок откроется 23 августа в 15:00 на территории Псковской инженерно-лингвистической гимназии по адресу: деревня Борисовичи, улица Балтийская, 5б.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.

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