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Общество

О перспективах появления новой школы в микрорайоне Овсище рассказал глава Пскова

О перспективах появления новой школы в микрорайоне Овсище в Пскове рассказал глава города Борис Елкин в программе ПАИ-live.

Фото: Андрей Степанов

«Школа там уже переполнена. Конечно, требуется дополнительная, но с земельными участками там не так всё просто», – отметил Борис Елкин. По его словам, на территории Псковского района есть один участок под школу. Глава города подчеркнул, что на данный момент этот вопрос прорабатывается.

«Сейчас это земли застройщика, там не всё так однозначно, но мы будем этим заниматься. В этом микрорайоне есть ещё много моментов, и врачи, и поликлиника находятся от него очень далеко. Жителям тяжело добираться», – обратил внимание Борис Елкин, добавив, что по этому вопросу поступают обращения горожан.

Ранее сообщалось, что пляж благоустроят в псковском микрорайоне Овсище. 

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что строительство инфраструктуры в сфере образования стало самым результативным итогом 2022 года в регионе.

Кроме того, в конце декабря 2022 года губернатор отмечал, что в Псковской области проведён беспрецедентный объём работ в сфере образования. В 2023 году эти работы продолжаются. В целом на это направление запланировано более 10 млрд рублей. Средства будут направлены на завершение строительства школы в Гдове и школы в Пскове на улице Киселёва, программу капремонта 10 школ, модернизацию объектов образования в приграничных территориях (Печорская лингвистическая гимназия, школа в Смуравьёво-2, школы в Линово и Кузнецовке), эти работы будут закончены в 2024 году.

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О перспективах появления новой школы в микрорайоне Овсище рассказал глава Пскова


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