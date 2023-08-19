Улицу Ипподромную планируют расширить в Пскове

17:03, 19 августа 2023, ПАИ

Улицу Ипподромную на участке от улицы Леона Поземского до проспекта Энтузиастов планируют расширить в Пскове. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в программе ПАИ-live.

«В планах – расширение улицы Ипподромной на участке от Леона Поземского до проспекта Энтузиастов. Улица Ипподромная – интересная улица, она петляет. Она то прерывается, то потом появляется», – заметил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что Борис Елкин проконтролировал строительство ливневой канализации на Запсковье.

Отметим, что в июле на пресс-конференции в медиацентре ПАИ Борис Елкин заявил, что в этом году Псков побьёт рекорд объёма дорожного ремонта городских магистралей.