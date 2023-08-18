Мастер-класс по основам паркура пройдёт в Пскове

20:18, 18 августа 2023, ПАИ

Мастер-класс по основам паркура пройдёт на фестивале уличной культуры «Плеск». Об этом сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Мастер-класс паркура – это не безумный бег по крышам, прыжки с парапетов и ныряние в канализационные люки. Это не возможность изобретательно сломать ногу и набить двадцать восемь тысяч разноцветных шишек. Наш мастер-класс – это занятие с профессионалами своего дела из экстрим центра «Ирбис», освоение навыков бесшумного перемещения и базовых акробатических элементов», – гласит сообщение.

Приглашаются все желающие не младше 14 лет. Форма одежды – спортивная.

Напомним, мероприятие пройдёт в Пскове в сквере Александра Невского 20 августа с 10:00 по 20:00. На фестивале будут и другие мастер-классы.