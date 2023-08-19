Клещи покусали более 40 детей в Псковской области за неделю

12:15, 19 августа 2023, ПАИ

Первый случай присасывания клеща в Псковской области в 2023 году был зарегистрирован 26 марта (в 2022 году — 31 марта). Об этом ПАИ сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

За неделю с 10 по 16 августа в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 203 человека, в том числе детей – 41.

За весь период с начала сезона активности клещей по поводу укусов зарегистрировано 2393 обращений, из них 665 – дети. В сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений ниже на 16,9 %, в том числе детей – на 9,4 %.

За аналогичный период 2022 года количество обратившихся составило 2394 человека, в том числе 625 – дети.

Больше всего случаев укусов клещей зарегистрировано в Пскове (85 случаев). Следующим по количеству укусов идёт Псковский район (21). 20 обращений зарегистрировали в Великих Луках, 16 – в Печорском районе, десять – в Невельском, по семь – в Новосокольническом и Пушкиногорском районах, по пять – в Опочецком, Островском и Пустошкинском районах, четыре – в Гдовском районе, по три – в Новоржевском и Себежском районах, по два – в Великолукском и Струго-Красненском районах, по одному – в Бежаницком, Дновском, Красногородском, Куньинском, Палкинском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах. Ноль случаев зафиксировано в Дедовичском, Локнянском и Пыталовском районах.

В Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пункте. Также в Пскове и Великих Луках открыты пункты по приёму и проведению исследований клещей на предмет их заражённости возбудителями клещевых инфекций.

Ранее сообщалось, что в августе клещи набирают максимальную концентрацию опасного для человека вируса. Надёжный способ защитить себя от клещевых инфекций – вакцинация. Начать её надо в сентябре.