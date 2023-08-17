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Профилактику клещевого энцефалита обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

В медиацентре ПАИ поговорили о профилактике клещевого энцефалита и других заболеваний, передающихся человеку от клеще. Об этом рассказали главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко, заместитель главного врача по диагностике Галина Горбунова и с исполняющий обязанности заведующего ПЦР – лаборатории Псковской областной инфекционной клинической больницы Александр Романов.

Фото: Андрей Степанов

Главное со слов экспертов:

  • В августе клещи набирают максимальную концентрацию опасного для человека вируса.
  • Из 2700 обращений в медучреждения только 1500 человек сдавали клещей на анализ.
  • Из 1502 клещей, направленных на исследование, у семи выявлен энцефалит.
  • С помощью ПЦР-теста в короткие сроки выявляется патоген у человека или клеща, незамеченные укусы инфицированных клещей помогает выявить ИФА диагностика (анализ крови).
  • Болезни кожи, суставов, сердечной мышцы могут быть результатом инфицирования зараженным клещом, которого когда-то не заметили или не исследовали.
  • Сейчас в инфекционной больнице можно сдать анализ на пять инфекций, которые передает клещ, в ближайшие дни такие исследования будут проводить на восемь опаснейших заболеваний.
  • Надёжный способ защитить себя от клещевых инфекций – вакцинация. Начать её надо в сентябре.
  • Клещи в южных регионах, где любят отдыхать псковичи, инфицированы другими смертельно опасными заболеваниями. На отдыхе надо обращать на это внимание.
  • В Псковской области в октябре ожидается подъём заболеваемости коронавирусом.

 

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