Профилактику клещевого энцефалита обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

19:13, 17 августа 2023, ПАИ

В медиацентре ПАИ поговорили о профилактике клещевого энцефалита и других заболеваний, передающихся человеку от клеще. Об этом рассказали главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко, заместитель главного врача по диагностике Галина Горбунова и с исполняющий обязанности заведующего ПЦР – лаборатории Псковской областной инфекционной клинической больницы Александр Романов.

Главное со слов экспертов: