Борис Елкин: Городу по-прежнему не хватает гостиниц

20:59, 20 августа 2023, ПАИ

О планах по развитию гостиничной инфраструктуры в Пскове рассказал глава города Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live.

«Не хватает объектов сервиса на территории города, не хватает ресторанов, не хватает гостиниц. Многие гости, которые в город приезжают, сталкиваются с проблемой бронирования номеров, потому что их просто-напросто нет», – отметил он.

Борис Елкин подчеркнул, что если есть спрос, то надо готовить и предложения. «Поэтому мы с интересом и энтузиазмом относимся ко всем инвест-проектам, которые есть в городе», – сказал он.

Глава Пскова также добавил, что проект на улице Профсоюзной в Пскове близится к завершению.