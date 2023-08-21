Памятник патриарху Тихону откроют в Кунье 22 августа

10:11, 21 августа 2023, ПАИ

Официальное открытие памятника Патриарху Московскому и всея Руси Тихону состоится в Кунье завтра, 22 августа. Об этом сообщает районная газета «Пламя» со ссылкой на спонсора проекта Дмитрия Налогина.

Памятник с прилегающей к нему парковкой, зелёными насаждениями и системой освещения был возведён менее чем за год.

Располагается он на пересечении автотрассы М-9 «Балтия» с улицей Дзержинского в посёлке Кунья.

Начало церемонии открытия запланировано на 11:00.

Чин освящения памятника святителю Тихону совершит епископ Великолукский и Невельский Сергий в сослужении духовенства, а также в присутствии руководства Великих Лук, Куньинского района и приглашенных лиц.

Ранее сообщалось, что памятник патриарху Тихону появится в Кунье.

Патриарх Московский и всея Руси Тихон (в миру Василий Иванович Белавин) родился 19 января 1865 года в семье потомственного священника в погосте Клин Торопецкого уезда Псковской губернии (ныне деревня в Куньинском районе Псковской области).

В 1878 году окончил Торопецкое духовное училище и поступил в Псковскую духовную семинарию.

11 июня 1888 года Василий Белавин был назначен преподавателем догматического, нравственного и основного богословия в Псковскую духовную семинарию.

Уже в декабре 1891 года он был пострижен епископом Псковским и Порховским Гермогеном в монашество с именем Тихон.

В кафедральном соборе Пскова на следующей день он был рукоположен в сан иеродиакона, через неделю – в сан пресвитера, а 6 мая 1905 года его возвели в сан архиепископа.

В июне 1917 года Тихона избрали на Московскую кафедру, где возвели в сан митрополита.

На Всероссийском Поместном Соборе митрополита Московского Тихона избрали на Первосвятительский Престол. 21 ноября в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля прошла интронизация.

Патриарх Тихон скончался 7 апреля 1925 года. Он погребён в московском Донском монастыре.