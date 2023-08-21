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Политика

В Псковской области приступили к печати бюллетеней для выборов

Более полумиллиона избирательных бюллетеней изготовят для голосования на предстоящих выборах губернатора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

 

Всего будет изготовлено 506 000 избирательных бюллетеней. Они печатаются на бумаге белого цвета с текстом в одну краску чёрного цвета, на лицевой стороне избирательного бюллетеня наносится фоновая защитная сетка зелёного цвета. На избирательных бюллетенях для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней фоновая защитная сетка наносится на оборотной стороне.

За процессом печати в типографии постоянно следит как минимум один член областной избирательной комиссии.

Ранее члены облизбиркома утвердили три постановления, касающиеся избирательных бюллетеней: о количестве и сроках изготовления, форме, тексте избирательного бюллетеня для голосования на выборах главы региона.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.

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