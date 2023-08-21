Главврач Псковской областной больницы рассказал о работе с районами

18:55, 21 августа 2023, ПАИ

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов рассказал о работе с районами на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«По всем профилям оказания медицинской помощи работа с районами строится достаточно универсально. У нас работает большое количество главных внештатных специалистов, и каждый главный внештатный специалист по своему профилю организует тематические лекции для сотрудников медицинских организаций, которые находятся в районах», – отметил Евгений Панферов.

Он объяснил, что в районе нужно оказать необходимую помощь на своём уровне, а затем направить пациента для планового лечения в федеральную клинику.

«У нас достаточное количество персонала, чтобы заниматься этим на постоянной основе. Мы не можем этим не заниматься. Мы должны выстраивать трёхуровневую систему оказания медицинской помощи так, чтобы пациенту было понятно и комфортно проходить лечение. То, что пациент может и должен получить на месте в районе, он получает там. Если пациент должен получить медицинские услуги в областной больнице, то его должны направить к нам, чтобы он получил медицинскую помощь у нас», – заключил Евгений Панферов.