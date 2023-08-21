Фестиваль «Высоко в небо» пройдёт 27 августа в Пскове

20:23, 21 августа 2023, ПАИ

Фестиваль «Высоко в небо» пройдёт на поляне у Кузнецкого моста в Пскове 27 августа с 12:00 до 15:00. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Желающих ждёт квест по станциям. Предстоит отыскать с помощью телескопа солнце, угадать мелодию, сыграть в гигантскую дженгу, сплести сеть для участников СВО… А по итогам – принять участие в лотерее. Кульминацией праздника станут массовый запуск воздушных змеев как символ единения и мира и дискотека», – рассказал глава города.

Напомним, что проект «Высоко в небо» стал победителем конкурса «Есть идея» в номинации «Патриотика». Его автором является Екатерина Ломанова, председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Она рассказала, что проект призван объединить семьи военнослужащих и мобилизованных граждан, а также молодые семьи Пскова. На реализацию проекта Екатерина получила грант 100 тысяч рублей из городского бюджета.