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Общество

Главную проблему ремонта Октябрьской площади в Печорах назвал митрополит Тихон

Строители продолжают ремонт Октябрьской площади в Печорах. Из-за непредвиденных обстоятельств сроки окончания ремонта пришлось переносить. Об этом рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, передаёт корреспондент ПАИ.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон. Фото: Андрей Степанов

По словам владыки, Октябрьскую площадь планировали сделать к празднику Успения Пресвятой Богородицы, который празднуют 28 августа. Однако безответственность предыдущих строителей привела к неожиданным последствиям.

«Октябрьскую площадь сейчас придётся благоустроить только по краю. Есть такое понятие, как геоподоснова: это такая карта, на которой в точности нанесены все сети. Она очень важна, поскольку во время ремонтных работ инженеры по этой карте видят, где находятся сети. Но у нас произошло что-то страшное. Мы хотели сделать Октябрьскую площадь к празднику, и всё было готово, но когда взялись за перекладку сетей самым дешёвым способом – проколами, вдруг упёрлись в какие-то сети. Значит, те, кто надзирал за строительством, просто не нанесли их на план коммуникаций. И эта безответственность обходится в значительные суммы государству и большие труды нам всем», – сказал митрополит Тихон.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. На реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 миллиарда рублей

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

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