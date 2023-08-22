Московские реконструкторы организуют рекрутскую школу на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове

19:17, 22 августа 2023, ПАИ

Историческое общество «Терция» из Москвы примет участие в историческом празднике «Воевода Шуйский», который состоится 26 августа с 11:00 до 17:00 на территории Покровской башни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В рамках программы исторического праздника «Терция» проведёт показательные строевые приёмы, организует рекрутскую школу Христера Сомме по обучению ратных людей обращению с пикой по нидерландскому уставу.

Помимо этого, реконструкторы продемонстрируют комплекты войск Московского царства, Речи Посполитой и европейских формирований.

Узнать программу исторического праздника «Воевода Шуйский» можно здесь.