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Общество

Московские реконструкторы организуют рекрутскую школу на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове

Историческое общество «Терция» из Москвы примет участие в историческом празднике «Воевода Шуйский», который состоится 26 августа с 11:00 до 17:00 на территории Покровской башни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В рамках программы исторического праздника «Терция» проведёт показательные строевые приёмы, организует рекрутскую школу Христера Сомме по обучению ратных людей обращению с пикой по нидерландскому уставу.

Помимо этого, реконструкторы продемонстрируют комплекты войск Московского царства, Речи Посполитой и европейских формирований.

Узнать программу исторического праздника «Воевода Шуйский» можно здесь.

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