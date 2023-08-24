Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Тихон: Проект реставрации церкви Одигитрии в Пскове уже готов

Разработан проект первоочередных реставрационных работ церкви Одигитрии в Пскове. Об этом рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Андрей Степанов. На фото: митрополит Псковский и Порховский Тихон

Всего реконструкция идёт на 69 объектах Псковской епархии. По словам митрополита Тихона, на сегодняшний момент на некоторых объектах уже идёт строительство, где-то проходят реставрационные работы, где-то проекты находятся на стадии проектирования. Он также почеркнул, что в Псковской области большое количество старинных, уже аварийных храмов. Среди них – разрушающаяся церковь Одигитрии в Пскове.

«Что касается руинированных храмов или аварийных, то их огромное количество. Поэтому понемножку мы их реконструируем по всем нашим районам. Но в первую очередь, конечно, это Псков, в том числе и храм Одигитрии. Проект уже сделали», – сказал митрополит.

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)»

Напомним, что разрушающуюся церковь Одигитрии в Пскове планируют начать реставрировать в 2024 году.

Отметим, церковь Одигитрии (Введения) на Печерском подворье – памятник истории и культуры федерального значения XVII-XIX веков, объект культурного наследия народов России. Находится в исторической части Пскова, в Среднем городе, у Мстиславской башни. В основе проекта научные изыскания архитектора Ю. П. Спегальского.

Добавим, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 миллиарда рублей

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 августа 2023

Зеркального карпа выловил острович в Печорском районе

24 августа 2023

Митрополит Тихон: Проект реставрации церкви Одигитрии в Пскове уже готов

24 августа 2023

Михаил Ведерников передал родственникам награду погибшего Героя России

24 августа 2023

Финалисты конкурса по созданию молодёжного бренда Псковской области узнают, как использовать нейросеть

24 августа 2023

Пожарно-тактическое занятие прошло в детской областной больнице в Пскове

24 августа 2023

Новый ФАП начал работать в Себежском районе

24 августа 2023

О планах благоустройства Псково-Печерского монастыря рассказал митрополит Тихон

24 августа 2023

О планах благоустройства Печор рассказал митрополит Тихон


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...