Митрополит Тихон: Проект реставрации церкви Одигитрии в Пскове уже готов

18:01, 24 августа 2023, ПАИ

Разработан проект первоочередных реставрационных работ церкви Одигитрии в Пскове. Об этом рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, передаёт корреспондент ПАИ.

Всего реконструкция идёт на 69 объектах Псковской епархии. По словам митрополита Тихона, на сегодняшний момент на некоторых объектах уже идёт строительство, где-то проходят реставрационные работы, где-то проекты находятся на стадии проектирования. Он также почеркнул, что в Псковской области большое количество старинных, уже аварийных храмов. Среди них – разрушающаяся церковь Одигитрии в Пскове.

«Что касается руинированных храмов или аварийных, то их огромное количество. Поэтому понемножку мы их реконструируем по всем нашим районам. Но в первую очередь, конечно, это Псков, в том числе и храм Одигитрии. Проект уже сделали», – сказал митрополит.

Напомним, что разрушающуюся церковь Одигитрии в Пскове планируют начать реставрировать в 2024 году.

Отметим, церковь Одигитрии (Введения) на Печерском подворье – памятник истории и культуры федерального значения XVII-XIX веков, объект культурного наследия народов России. Находится в исторической части Пскова, в Среднем городе, у Мстиславской башни. В основе проекта научные изыскания архитектора Ю. П. Спегальского.

Добавим, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 миллиарда рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.