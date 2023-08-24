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О планах благоустройства Псково-Печерского монастыря рассказал митрополит Тихон

О планах благоустройства Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию монастыря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Монастырских хозяйственных забот тоже много. В серьёзном ремонте нуждается Пещерный храм. Время ничего не щадит, и пока есть возможность, надо его привести в устойчивое состояние. И в Михайловском соборе тоже есть большие проблемы. В некоторые стенах, например в Лазаревском или Сретенском храме, на метр выеден камень. А всё потому, что гидроизоляция не функционировала должным образом много десятилетий. Лазаревский храм в абсолютно аварийном состоянии, колокольня, и сети в монастыре тоже нужно проложить.

Кроме того, планируется благоустроить Настоятельский корпус монастыря. «Ему уже 260 лет, между прочим», – подчеркнул он и добавил, что в Псково-Печерском монастыре также проведут работы с инженерными сетями.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 миллиарда рублей

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

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