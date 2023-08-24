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О планах благоустройства Печор рассказал митрополит Тихон

О планах благоустройства Печор рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон на пресс-конференции, посвящённой празднованию 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«У нас 17 территорий для благоустройства. Пока только в центре делаем более-менее. Парки, центральный парк – сейчас делаем проект. Работы праздником не закончатся. Мы будем продолжать и продолжать это», – отметил он.

Кроме того, митрополит Тихон поделился, что планируется строительство дома для престарелых. А на данный момент уже подходит к концу строительство медико-диагностического центра. Также для привлечения специалистов в сфере здравоохранения планируется обустроить посёлок для врачей.

«У нас два лагеря – молодёжный лагерь в паломническом центре, а также круглогодичный лагерь для детей мы строим на берегу. Это уже не входит в те средства, которые выделены к 550-летию обители», – рассказал он.

Кроме того, по словам владыки, к середине следующего года или к учебному 2024 году планируется организовать дополнительное образование для подростков. Также в перспективе обустройство нового помещения для клуба и организация катка на центральной площади города.

«С нашей печорской молодёжью прошлись по центральному парку, подумали, где сделать разные активности для молодёжи и для людей более взрослого возраста, и детскую площадку хорошую сделать», – отметил он.

Также митрополит Тихон добавил, что в планах сделать колледж.

«Раньше у нас был колледж – это были строители, повара, трактористы. И нам это нужно сейчас, нужны специалисты. Поэтому мы хотим сделать колледж. Ребятам будет намного удобнее после девятого класса учиться здесь, не снимать жильё за деньги в Печорах и так далее, а оставаться здесь», – подчеркнул он.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 миллиарда рублей

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

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