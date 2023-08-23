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Общество

О переустройстве площади Победы и реконструкции автовокзала в Печорах рассказал митрополит Тихон

О планах по переустройству площади Победы в Печорах сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Андрей Степанов. На фото: митрополит Псковский и Порховский Тихон

Он отметил, что площадь находится около автовокзала, который реконструируют. «Это первое, что видят люди, приезжающие в Печоры. Будет очень красивый автовокзал», – подчеркнул митрополит и добавил, что площадь также будет полностью благоустроена.

Кроме того, будут реконструированы и покрашены фасады старых домов. Также преобразятся фасады из белого силикатного кирпича. Всего в городе благоустроят 23 дома. «Именно городские дома, муниципальные и дома частников – каких-нибудь бабушек, которые не в состоянии это сделать», – сказал владыка и добавил, что проект уже утвердила строительная комиссия.

«Мы сделаем там [на площади Победы. – ПАИ] большую стоянку, которая необходима, чтобы не ставили везде машины, – рассказал митрополит Тихон. – Всё будет в очень красивом оформлении. Новый асфальт будет, где-то брусчатка, озеленение замечательное, скамейки, урны, фонари, киоски, освещение».

Часть работ планируется выполнить к Успению [праздник Успения Пресвятой Богородицы празднуют 28 августа. – ПАИ], а часть из них закончат позже.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направит более 1,4 миллиарда рублей

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

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