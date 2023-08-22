Бежаницкие волонтёры рассказали жителям района о праздновании Дня Государственного флага России

18:24, 22 августа 2023, ПАИ

Волонтёры молодёжного центра «Юность» провели праздничные акции, посвящённые Дню Государственного флага России. Об этом ПАИ сообщила газета «Сельская новь».

В этот знаменательный день волонтёры центра совместно с ОГИБДД МО МВД России «Бежаницкий» провели акцию «Ленточка-триколор» и раздавали информационные листовки об истории создания российского флага. Волонтёры поздравляли жителей и гостей посёлка с праздником, вручали листовки и ленточки-триколоры.

Ранее патриотическая акция в День Государственного флага России прошла в Пскове, а в Усвятах состоялся велопробег.