Бежаницкие волонтёры рассказали жителям района о праздновании Дня Государственного флага России
Волонтёры молодёжного центра «Юность» провели праздничные акции, посвящённые Дню Государственного флага России. Об этом ПАИ сообщила газета «Сельская новь».
В этот знаменательный день волонтёры центра совместно с ОГИБДД МО МВД России «Бежаницкий» провели акцию «Ленточка-триколор» и раздавали информационные листовки об истории создания российского флага. Волонтёры поздравляли жителей и гостей посёлка с праздником, вручали листовки и ленточки-триколоры.
Ранее патриотическая акция в День Государственного флага России прошла в Пскове, а в Усвятах состоялся велопробег.
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