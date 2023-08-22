В акции «Хоровод дружбы» приняли участие более 4 тысяч человек в Пскове
Участники акции «Хоровод дружбы» прошли единым хороводом вокруг Псковского кремля сегодня, 22 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Среди участников – представители разных народов и народностей, проживающих в Псковской области. После праздничного шествия на площадке у устья реки Псковы состоялась концертная программа с участием народных творческих коллективов Псковской области.
Всего в мероприятии приняло участие порядка четырёх тысяч человек вместо ожидаемых полутора.
Отметим, что организаторы массовой акции «Хоровод дружбы» в Пскове подготовили для участников сюрприз.
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