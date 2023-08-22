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Общество

В акции «Хоровод дружбы» приняли участие более 4 тысяч человек в Пскове

Участники акции «Хоровод дружбы» прошли единым хороводом вокруг Псковского кремля сегодня, 22 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ. 

  • Хоровод дружбы в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Хоровод дружбы в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Хоровод дружбы в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Хоровод дружбы в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Хоровод дружбы в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Хоровод дружбы в Пскове
    Фото: ПАИ

Среди участников – представители разных народов и народностей, проживающих в Псковской области. После праздничного шествия на площадке у устья реки Псковы состоялась концертная программа с участием народных творческих коллективов Псковской области. 

Всего в мероприятии приняло участие порядка четырёх тысяч человек вместо ожидаемых полутора.

Отметим, что организаторы массовой акции «Хоровод дружбы» в Пскове подготовили для участников сюрприз.

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