В акции «Хоровод дружбы» приняли участие более 4 тысяч человек в Пскове

19:44, 22 августа 2023, ПАИ

Участники акции «Хоровод дружбы» прошли единым хороводом вокруг Псковского кремля сегодня, 22 августа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Среди участников – представители разных народов и народностей, проживающих в Псковской области. После праздничного шествия на площадке у устья реки Псковы состоялась концертная программа с участием народных творческих коллективов Псковской области.

Всего в мероприятии приняло участие порядка четырёх тысяч человек вместо ожидаемых полутора.

Отметим, что организаторы массовой акции «Хоровод дружбы» в Пскове подготовили для участников сюрприз.