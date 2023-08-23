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Общество

Участники «Университетских смен» из ДНР присоединились к акции «Хоровод дружбы» в Пскове

Ребята из «Университетских смен» в ПсковГУ стали участниками хоровода, который прошёл в Пскове вчера, 22 августа, в День государственного флага РФ. Мероприятие состоялось вокруг территории Псковского кремля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

За руки взялись жители города, а также представители национальных диаспор, проживающих на территории Псковской области.

Вместе со всеми ребята из Донецкой народной республики прошли по пешеходным дорожкам вокруг Псковского кремля в музыкальном сопровождении из произведений народов разных национальностей.

В завершение мероприятия на площадке в устье реки Псковы состоялся праздничный концерт с участием местных творческих коллективов.

Отметим, что проект «Хоровод дружбы» реализуется АНО «Время творить» – победителем регионального конкурса субсидий для социально ориентированных НКО. Целью «Хоровода дружбы» стало укрепление взаимопонимания между народами, проживающими в Псковской области, изучение и сохранение их самобытных культурных традиций.

Напомним, что всего в акции «Хоровод дружбы» приняли участие порядка четырёх тысяч человек.

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