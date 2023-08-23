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Политика

Более 37 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области

Более 37 тысяч заявлений подали на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании Центризбиркома сегодня, 23 августа.

Фото: ПАИ

По данным на 8:00 23 августа, в Псковской области уже подано 37 227 заявлений на участие в ДЭГ.

Всего же участвовать в дистанционном электронном голосовании будут уже 735 707 россиян.

«Никакой гонки нет, должно быть качественное информирование», – подчеркнула глава ЦИК.

Подать заявление на участие в ДЭГ, пройдя несколько простых шагов, можно здесь.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.

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