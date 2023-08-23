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Общество

15 вакансий на руководящие должности в сфере здравоохранения открыты в Псковской области

15 вакансий на руководящие должности в сфере здравоохранения открыты в Псковской области. Об этом сообщила заместитель председателя по кадровой политике областного комитета по здравоохранению Ирина Жаворонкова в медиацентре ПАИ на брифинге, посвящённом конкурсу для работников здравоохранения «Молодой руководитель».

Фото: ПАИ

«В настоящее время в нашей области открыты порядка 15 вакансий на руководящие должности. Это как должности главных врачей, так и заместителей главных врачей. Так, например, открыта вакансия руководителя Гдовской районной больницы, Опочецкой межрайонной больницы, Порховской межрайонной больницы. Это те учреждения, руководители которых либо уже покинули, либо покидают свой пост в связи с возрастом. Также имеются открытые вакансии в учреждениях здравоохранения в городе Пскове, например, заместители руководителя в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере, Псковском областном клиническом центре психиатрии и наркологии, Детской областной клинической больнице, Пушкиногорской межрайонной больнице и других учреждениях здравоохранения», – рассказала Ирина Жаворонкова.

Она также добавила, что в рамках конкурса будут рассмотрены кандидаты и на замещение вакансии заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области.

Основные критерии – это наличие высшего медицинского образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» или «Медико-профилактическое дело», а также стаж работы в медицинских организациях не менее пяти лет. Желательный возраст кандидата — до 50 лет. Рассматривать кандидатуры будет комиссия комитета по здравоохранению Псковской области.

Ирина Жаворонкова рассказала, что подать заявку на замещение должности можно в онлайн-режиме. Сделать это можно по ссылке. Приём анкет не ограничен по времени.

Анкетирование содержит 15 вопросов и является первым этапом на замещение должности. Второй этап – собеседование в комитете по здравоохранению Псковской области. Ирина Жаворонкова отметила, что конфиденциальность кандидата гарантирована.

Специалисты из других регионов также могут участвовать в конкурсе.

Ирина Жаворонкова добавила, что стаж руководящей работы не нужен, но он приветствуется и будет учитываться при рассмотрении кандидата.

Необходимым условием для замещения должности руководителя медицинской организации является наличие профессиональной переподготовки по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Анкеты принимают и у тех, у кого в настоящее время нет соответствующей переподготовки, но кто готов пройти её в ближайшее время. «По результатам этого конкурса, специалист, который зарекомендовал, проявил себя, и мы увидели в нём потенциал для развития и занятия именно управленческой должности, мы готовы оказать содействие для прохождения на бюджетной основе этого обучения», – добавила Ирина Жаворонкова.

Ранее также сообщалось, что 23 вакансии по разным специальностям, и не только медицинским, открыты в Псковской областной клинической больнице, при этом около половины из них – это узкие специалисты.

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