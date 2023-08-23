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Общество

Пожилая великолучанка фиктивно зарегистрировала иностранца

Великолучанка подозревается в нарушении миграционного законодательства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в ноябре прошлого года 61-летняя жительница Великих Лук на территории СНТ «Урожай» фиктивно зарегистрировала 28-летнего гражданина Белоруссии без его фактического пребывания по месту регистрации.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 322.3 УК РФ женщине грозит наказание либо в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы и иного дохода за период до трёх лет, либо в виде принудительных работ на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности, либо в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Добавим, что это не единичный факт нарушения миграционного законодательства в Псковской области. Ранее сообщалось, что двух иностранных граждан зарегистрировала 83-летняя жительница Печор.

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