Водителей планируют штрафовать за непропуск пешеходов на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гоголя в Пскове

20:02, 23 августа 2023, ПАИ

Водителей, не уступающих дорогу пешеходам на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гоголя в Пскове, могут начать штрафовать. Об этом сообщили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения города сегодня, 23 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава города Борис Елкин предложил написать обращение в региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству с предложением установить на этом перекрёстке специальную камеру. Кроме того, будет проработан вопрос выделения пешеходного перехода визуально.

Борис Елкин также выдвинул инициативу запрета поворота с улицы Гоголя налево.

По итогам обсуждения принято решение направить предложенные инициативы в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Пскове проверяют безопасность подъездных путей к школам.