Водителей планируют штрафовать за непропуск пешеходов на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гоголя в Пскове
Водителей, не уступающих дорогу пешеходам на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гоголя в Пскове, могут начать штрафовать. Об этом сообщили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения города сегодня, 23 августа, передаёт корреспондент ПАИ.
Глава города Борис Елкин предложил написать обращение в региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству с предложением установить на этом перекрёстке специальную камеру. Кроме того, будет проработан вопрос выделения пешеходного перехода визуально.
Борис Елкин также выдвинул инициативу запрета поворота с улицы Гоголя налево.
По итогам обсуждения принято решение направить предложенные инициативы в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Ранее сообщалось, что в Пскове проверяют безопасность подъездных путей к школам.
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