Элла Памфилова: ЦИК технически готова провести электронное голосование по всей России

13:01, 24 августа 2023, ПАИ

Центризбирком располагает технической возможностью организовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) во всех регионах страны, но такой задачи нет, технология будет и дальше внедряться по желанию регионов и в интересах избирателей. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на пресс-конференции, посвящённой ДЭГ сегодня, 24 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

В пресс-конференции по видео-конференц-связи участвуют представители региональных отделений политических партий в Псковской области.

По словам председателя ЦИК РФ, технические возможности позволяют провести ДЭГ полностью на всей территории России.

«Если бы мы ставили себе такую цель – тотальный контроль и замена традиционного голосования на ДЭГ, я вас уверяю, что технически, технологически мы это могли бы сделать, если бы стояла такая задача», – сказала Элла Памфилова. – Но, слава Богу, задач таких нет, перед нами никогда их не ставили, и цели такой нет. Мы действуем исключительно в интересах наших избирателей».

Напомним, в единый день голосования 10 сентября право провести электронное голосование на выборах разных уровней с использованием федеральной платформы ДЭГ получили 24 региона, включая Псковскую область.

Тестирование системы ДЭГ на федеральной платформе пройдёт в рамках тренировки 30-31 августа.

Подать заявление на участие в ДЭГ, пройдя несколько простых шагов, можно здесь.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.