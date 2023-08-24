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Политика

Глава ЦИК России – о регионах, в которых на выборах в сентябре будет использоваться ДЭГ: Это была их инициатива

Председатель ЦИК России Элла Памфилова поблагодарила регионы, в которых на выборах в сентябре будет использоваться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

«Хочу поблагодарить регионы, это была их инициатива. Никого не принуждали. Это всё регионы, объективно оценив свои возможности по всем параметрам (интернет, степень регистрации на «Госуслугах»), решили, что стоит попробовать. Последние опросы показали, что 59 % опрошенных хотели бы, чтобы в регионе применялось ДЭГ», – сказала Элла Памфилова на пресс-конференции, посвящённой ДЭГ сегодня, 24 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Отметим, что в пресс-конференции по видео-конференц-связи участвовали представители региональных отделений политических партий в Псковской области.

Напомним, в единый день голосования, 10 сентября, право провести электронное голосование на выборах разных уровней с использованием федеральной платформы ДЭГ получили 24 региона, включая Псковскую область.

Тестирование системы ДЭГ на федеральной платформе пройдёт в рамках тренировки 30-31 августа.

Подать заявление на участие в ДЭГ, пройдя несколько простых шагов, можно здесь.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.

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