Движение транспорта ограничат в Печорах с завтрашнего дня

12:28, 25 августа 2023, ПАИ

Движение транспорта ограничат в Печорах с завтрашнего дня, следует из постановления № 238 «Об ограничении движения автотранспорта», которое опубликовала администрация городского поселения «Печоры». Об этом ПАИ сообщила газета «Печорская правда».

В документе говорится, что с 18:00 26 августа до 28 августа до окончания праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры, будет закрыто движение транспорта на следующих участках дорог:

– по площади Октябрьской;

– от перекрёстка улиц Юрьевской и Свободы в направлении к площади Октябрьской;

– от перекрёстка улиц Новой и Псковской в направлении к площади Октябрьской;

– по улице Рабочей;

– от перекрёстка улиц Мира и Рижской в направлении к площади Октябрьской и к улице Международной;

– перекрёсток улиц Международной, Комсомольской, Бутырского переулка.

На данный участках также запретят стоянку транспорта.

В запретную для транспорта зону также попадают улицы Юрьевская, Свободы, Международная, Комсомольская, Рижская, Новая, Псковская, Рабочая, Мира, Бутырская, Вокзальная, площадь Октябрьская, Бутырский переулок.

«Движение туристического транспорта будет организовано по Прибалтийскому шоссе и улице Юрьевской, а в случае необходимости автобусы и автомобили направят на МАПП «Куничина Гора», улицы Энергетиков и Карьерную», – отметили в газете.

Проезд людей к домам, указанным в постановлении, разрешат по документам, подтверждающим регистрацию по месту проживания.

ОГИБДД МО МВД России «Печорский» и администрация городского поселения «Печоры» установят дорожные знаки.

Отметим, что городские и пригородные автобусы, как сообщили в Печорском филиале ГППО «Псковпассажиравтотранс», будут курсировать согласно расписанию.

«Выбирайте маршруты движения, учитывая дорожную обстановку», – добавили в газете.

Напомним, что в этом году исполняется 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направило более 1,4 миллиарда рублей.

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

Отметим, что митрополит Псковский и Порховский Тихон подробно ответил на вопросы в ходе пресс-конференции, посвящённой 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Больше новостей о праздновании 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и Печор можно увидеть в сюжете ПАИ.