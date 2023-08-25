Гости Печор смогут оставить свой транспорт на перехватывающих парковках 26-28 августа

18:56, 25 августа 2023, ПАИ

Гости Печор смогут оставить свой автотранспорт на перехватывающих парковках на время празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

В день празднования юбилея обители, 28 августа, ожидается более 20 тысяч паломников. Чтобы разгрузить дорожную инфраструктуру и обеспечить наибольшую безопасность для людей, будет действовать схема с перехватывающими парковками. Это будут открытые стоянки, где все приезжающие должны будут оставить свой транспорт. Исключение – для местных жителей. Чтобы проехать к своему дому, печеряне должны будут предоставить паспорт с пропиской.

Парковки для гостей Печор будут располагаться следующим образом:

Парковка А – улица Заводская, 1.

Парковка Б – улица Юрьевская, земельный участок 87.

Парковка С – площадь Победы.

Напомним, что с завтрашнего дня в Печорах перекроют движение на нескольких улицах.