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Общество

Печоры-550: только ли пешком можно будет передвигаться по центру города в дни празднования

Престольный праздник день Успения Божией Матери пройдёт в Псково-Печерском монастыре 28 августа. Также в этом году монастырь отмечает 550-летие со дня основания. В этот день монастырь ждёт около 20 тысяч гостей. В связи с чем редакция ПАИ подготовила ответы на самые важные вопросы, связанные с праздником. В этом материале мы расскажем, только ли пешком можно будет передвигаться по центру Печор в дни празднования.

Фото: ПАИ

Да, с 27 по 29 августа в целях исключения несанкционированного доступа на Соборную площадь будут установлены металлические ограждения. Досмотровые мероприятия будут осуществляться на трёх контрольно-пропускных пунктах, на которых предусмотрено использование арочных и ручных металлодетекторов:

КПП №1: улица Мира – улица Международная;

КПП №2: улица Соборная;

КПП №3: лестница у смотровой площадки.

Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направило более 1,4 миллиарда рублей

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

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