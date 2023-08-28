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Псковские киберспортсмены стали чемпионами на Спартакиаде союза городов

Псковские киберспортсмены стали победителями XIX летней Спартакиады союза городов Центра и Северо-Запада России в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, которая проходила в Вологде с 24 по 27 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил один из участников псковской команды Максим Мурылёв.

Фото здесь и далее: группа Федерации компьютерного спорта Псковской области в соцсети «ВКонтакте»

Отметим, что псковичи обыграли команды из Вологды, Череповца и Великого Новгорода.

В состав псковской сборной вошли Максим Мурылёв, Андрей Семёнов, Валерий Дмитриев, Павел Соловьёв, Антон Сергеев и Захар Тростников.

«Место проведения было хорошее. Из проблем было только то, что команды Вологды и Череповца опоздали, по-моему, на час-полтора на соревнования, – рассказал Максим Мурылёв. – Один матч был довольно напряжённый с командой Вологды. У нас с ними не совпал маппул, поэтому было трудно. Против Череповца мы выиграли первую карту, затем лидировали на второй с большим отрывом, но растеряли преимущество и уступили. Должны были выигрывать 2:0, но пришлось побеждать на третьей карте».

«Четыре команды – это мало, но тем не менее нам было интересно играть. Мы готовились к каждому противнику, поэтому такой формат был довольно интересный», – добавил пскович.

Кроме того, 2 сентября киберспортсмены практически в том же составе выступят на киберфестивале «IТочка роста цифровой молодёжи». «Мы будем присутствовать на нём как участники. Единственное, мы будем без тренера, потому что он будет играть за другую команду», – добавил псковский киберспортсмен.  

«Также у нас есть неофициальная команда под названием Mix, которая достаточно известна на просторах области. Уже не в первый раз мы играем турниры и зачастую выигрываем их», – подытожил Максим Мурылёв.   

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