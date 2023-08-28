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Общество

Международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» проходит в Псковской области

XVI Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» проходит на территории музея-усадьбы коренного малочисленного народа сето (сету) в деревне Сигово Псковской области. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Зрители уже увидели шествие творческих коллективов и участников фестиваля в национальных костюмах. Для гостей также организованы ярмарка ремёсел, дегустация блюд национальной сетоской кухни, творческие мастер-классы и работа интерактивных площадок.

Напомним, что фестиваль проводится ежегодно в Успение Пресвятой Богородицы – престольный праздник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, история которого неразрывно связана с духовными традициями коренного малочисленного народа сето.

Фестиваль традиционно проходит в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс в деревне Сигово. Это единственный в России музей коренного малочисленного народа сето.

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