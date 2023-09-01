Псковичей призвали проходить диспансеризацию ежегодно

20:06, 01 сентября 2023, ПАИ

Диспансеризацию необходимо проходить ежегодно. Об этом заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в ходе круглого стола в медиацентре ПАИ.

«Когда ежегодно мы проходим такое обследование, мы точно не пропустим запущенных форм онкологий, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, то есть те заболевания, которые в большей степени дают серьёзные осложнения, а иногда и летальный исход», – объяснила Галина Невалённая.

Она отметила, что сама по себе диспансеризация направлена не просто на поиск всех болезней, которые могут быть у человека, а именно на самые грозные болезни, которые дают серьёзные осложнения.

«Например, онкология», – отметила специалист и добавила, что если болезнь диагностируют на ранних этапах, значит, своевременно назначается лечение, и человек спокойно живёт, и жизнь его не укорачивается. Аналогичная ситуация и с артериальной гипертензией. Диспансеризация помогает своевременно её выявлять, а значит, в дальнейшем своевременно назначать лечение, что позволяет человеку защитить себя от инфарктов и инсультов.

По словам Галины Невалённой, также коварным заболеванием является сахарный диабет, так как он может никак не проявляться на ранних этапах, а уже когда запущенная ситуация и сосуды испорчены, может наступить и гангрена с ампутацией нижних конечностей, а также проблемы со зрением.

Галина Невалённая уточнила, что в рамках диспансеризации также измеряют внутриглазное давление, чтобы своевременно поставить диагноз «глаукома». Если данный диагноз поставить несвоевременно, может наступить абсолютная слепота.

Главврач уточнила, что диспансеризация проводится бесплатно для всех владельцев полиса ОМС старше 18 лет. Она также заметила, что необязательно обращаться в ту поликлинику, за которой закреплён человек.

«Здоровье – это то, что у нас есть, и то, что мы должны беречь», – подчеркнула Галина Невалённая и призвала псковичей проходить диспансеризацию.

Напомним, записаться на диспансеризацию и получить консультацию можно по телефону 29-90-28.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».