Михаил Ведерников: Все вылеты из аэропорта Пскова 30 августа отменены

02:18, 30 августа 2023, ПАИ

Все вылеты из аэропорта Пскова 30 августа отменены. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Что касается работы аэропорта, принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть уже на сегодня, на 30.08.2023) до выяснения характера возможного повреждения ВПП. По предварительным оценкам, ничего серьёзного, но ночью в этом убедиться сложно. Если всё в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме», – уточнил Михаил Ведерников.

Напомним, в ночь с 29 на 30 августа аэропорт в Пскове был атакован беспилотными летательными аппаратами. По предварительным данным, жертв нет, повреждения получили четыре самолёта Ил-76.

Отметим, что Михаил Ведерников лично находится на месте инцидента. Он проведёт заседание оперативного штаба, после которого появятся детали ЧП.