Губернатор Псковской области опубликовал видео отражения атаки украинских беспилотников на аэропорт Пскова

02:29, 30 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале опубликовал видео отражения атаки украинских беспилотников на аэропорт Пскова.

Напомним, в ночь с 29 на 30 августа аэропорт в Пскове был атакован беспилотными летательными аппаратами. По предварительным данным, жертв нет, повреждения получили четыре самолёта Ил-76.

Пожар возник после атаки БПЛА на псковский аэропорт, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет, сообщили спасатели.

Михаил Ведерников лично находится на месте инцидента. Он проведёт заседание оперативного штаба, после которого появятся детали ЧП.

Добавим, что все вылеты из аэропорта Пскова 30 августа отменены.