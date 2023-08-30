В результате атаки БПЛА по аэропорту Пскова жертв нет – Михаил Ведерников

02:36, 30 августа 2023, ПАИ

В результате атаки БПЛА по аэропорту Пскова жертв нет, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видео, размещённом в его телеграм-канале.

«В аэропорту была отражена атака беспилотников. Жертв, слава богу, нет. Масштаб разрушений сейчас уточняется. Все службы работают на месте. Провели оперативный штаб, наметили первичные действия, будем держать вас в курсе», – сказал губернатор.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений силы и средства были направлены на тушение пожара. На данный момент – локализация, угрозы распространения огня нет. Погибших и пострадавших нет. Сил и средств достаточно», – отметил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

Добавим, что вместе с главой региона в аэропорту находится и глава Пскова Борис Елкин.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 августа аэропорт в Пскове был атакован беспилотными летательными аппаратами. Жертв нет, повреждения получили четыре самолёта Ил-76.

Ранее Михаил Ведерников сообщил, что все рейсы из Пскова и в Псков на 30 августа отменены. Возможно, аэропорт возобновит свою работу в штатном режиме уже 31 августа.