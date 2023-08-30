Шесть российских регионов атаковали беспилотники в ночь на 30 августа

08:07, 30 августа 2023, ПАИ

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в ночь на 30 августа совершили массовую атаку на шесть регионов России, в том числе Псковскую область. Об этом пишет ТАСС.

В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где получили повреждения несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) отражены атаки над Брянском: сбито три БПЛА, над Орловской областью – два, над Калужской – один. Минобороны РФ заявило, что два украинских беспилотника сбили также в Рязанской области. Во всех случаях власти регионов сообщали об отсутствии пострадавших. В результате атаки БПЛА по аэропорту Пскова жертв нет, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Кроме того, глава региона опубликовал видео отражения атаки украинских беспилотников.

В бухте Севастополя также была совершена атака морскими беспилотниками. Силы противоподводно-диверсионной обороны завершили работу по ее отражению.