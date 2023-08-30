Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Шесть российских регионов атаковали беспилотники в ночь на 30 августа

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в ночь на 30 августа совершили массовую атаку на шесть регионов России, в том числе Псковскую область. Об этом пишет ТАСС.

В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где получили повреждения несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) отражены атаки над Брянском: сбито три БПЛА, над Орловской областью – два, над Калужской – один. Минобороны РФ заявило, что два украинских беспилотника сбили также в Рязанской области. Во всех случаях власти регионов сообщали об отсутствии пострадавших. В результате атаки БПЛА по аэропорту Пскова жертв нет, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Кроме того, глава региона опубликовал видео отражения атаки украинских беспилотников.

В бухте Севастополя также была совершена атака морскими беспилотниками. Силы противоподводно-диверсионной обороны завершили работу по ее отражению.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 августа 2023

65 пожарных тушили горевшие в аэропорту Пскова Ил-76

30 августа 2023

О грозах и ливнях предупреждает псковичей МЧС

30 августа 2023

Дождь и до +27 градусов ожидается сегодня в Пскове

30 августа 2023

Обеспечивающие полёты в аэропорту Пскова объекты работают штатно – Росавиация

30 августа 2023

Проект закона об установлении новой региональной памятной даты разработали в Пскове

30 августа 2023

Псковские зоозащитники рассказали о судьбе парализованного пса Лучика

30 августа 2023

Атака БПЛА на псковский аэропорт. Что известно на данный момент

30 августа 2023

Губернатор Псковской области опубликовал видео отражения атаки украинских беспилотников на аэропорт Пскова


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...