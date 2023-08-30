65 пожарных тушили горевшие в аэропорту Пскова самолёты Ил-76
65 человек из пожарно-спасательных подразделений Псковской области тушили пожар, который произошел в результате атаки аэропорта в Пскове беспилотниками. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
«В 23:28 поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76 в г. Пскове. Для ликвидации возгорания привлечены 21 единица техники, 65 человек», - сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ночью лично находился на месте происшествия и информировал жителей региона о том, что происходит. Ночью пожар был локализован, погибших и пострадавших нет.
На данный момент принято решение об отмене всех рейсов в псковском аэропорту.
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