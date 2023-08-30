Подросток разгромил захоронения на печорском кладбище

11:58, 30 августа 2023, ПАИ

Несовершеннолетний пскович разгромил захоронения на печорском кладбище. Об этом сообщает районная газета «Печорская правда» со ссылкой на МО МВД России «Печорский».

28 августа в полицию поступило сообщение, что неизвестные разгромили захоронения в деревне Лавры.

На кладбище были поломаны кресты, оградки, фотографии на памятниках. Также повреждено несколько могил.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа.

Выяснилось, что несовершеннолетний пскович отдыхал на летних каникулах в деревне Подгорье Печорского района. Именно он находился 27 августа на лавровском кладбище и совершил акт вандализма.

Как подросток пояснил полиции, он сделал это потому, что «было скучно».

Отмечается, что молодой человек состоит на учёте в ПДН ОП №1 УМВД России по городу Пскову.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что неизвестные разломали автобусную остановку в Пскове. Также вандалы опрокинули холодильник в великолукском парке.