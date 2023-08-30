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Общество

Александр Котов прокомментировал увеличение поддержки ТОС в регионе

Обратной дороги нет – средства на ТОСы теперь будут каждый год увеличиваться, уверен председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. На форуме МСУ и поддержки общественных инициатив спикер отметил, что теперь очевидно – ТОСов с каждым годом будет больше, проекты интересней, результат лучше, а значит, будет расти финансирование. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Мы начинали с очень маленьких цифр, сейчас достигли вполне значительного результата. Сумма более 100 млн в масштабах областного бюджета – значительный вклад в развитие ТОСовского движения», – добавил Александр Котов.

Спикер обратил внимание, что главной задачей ТОСов является объединение, вовлечение людей в общее дело. «Чтобы не получилось так, когда председатель ТОС с главой поселения и специалистами местной администрации написали проект и сами же стали его героически реализовывать», – отметил Александр Котов. Личное участие, по мнению председателя Собрания, определяет бережное и внимательное отношение к результату в дальнейшем.

Кроме того, спикер предложил главам районов и поселений не формально, а творчески подходить к решению вопросов местного значения и приспосабливать плановые задачи к предлагаемым проектам ТОСов, укрепляя их комплексно. Реализация проекта ТОСа в этом случае может стать основой – установка игрового комплекса или воркаут-площадки, а местные власти со своей стороны могли бы взять на себя благоустройство прилегающей территории или организацию уличного освещения.

«У нас в проекты ТОСов, возможно, как нигде в другом регионе, вовлечён лично губернатор. Его заинтересованность в этом тоже подталкивает всех вас к этой работе, депутаты в своих избирательных округах помогают – мы работаем большой командой, и это вклад каждого в одно общее дело», –  отметил Александр Котов и поблагодарил участников форума за неравнодушное отношение и серьёзную кропотливую работу.

Напомним, региональная поддержка ТОС в Псковской области увеличится в два раза

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