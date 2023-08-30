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Общество

Дорожную технику на 300 млн рублей закупят в Псковской области

Запуск региональной программы «Чистая область», нацеленной на обновление парка дорожной техники в городах и районах, объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым 30 августа. Уже в этом году областные власти приобретут первую партию машин на сумму 300 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Вопрос крайне актуальный – поднимался в каждом районе во время встреч с жителями. В этом году у нас есть возможность выделить 300 млн рублей на закупку дорожной техники. Это закроет первоочередные потребности наших муниципалитетов, включая Псков и Великие Луки», – сказал губернатор Михаил Ведерников.

Всего планируется приобрести 43 единицы техники с навесным оборудованием: комбинированные уборочные машины, автогрейдеры, специализированные уборочные машины, тракторы с навесным оборудованием и пр. Тридцать машин предназначены для Пскова и Великих Лук, а также Дновского, Новосокольнического, Островского, Куньинского и Пыталовского районов, остальные – для филиалов Псковавтодора.

Централизованную закупку предполагается провести до конца этого года. «Держите вопрос на особом контроле, как и закупку общественного транспорта, важно, чтобы техника поступила в регион в декабре», – поручил Михаил Ведерников врио руководителя областного дорожного комитета.

Ранее сообщалось, что 59 автобусов различного класса закупят в Псковской области при поддержке Правительства РФ, среди них будет 12 туристических автобусов.

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