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Общество

133 млн рублей дополнительно получат Великие Луки на ремонт дорог и новую технику

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с главой администрации Великих Лук Андреем Беляевым 30 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: правительство Псковской области

Михаил Ведерников поздравил Андрея Беляева с утверждением на новый срок в должности главы администрации Великих Лук. Он подчеркнул, что городская администрация благодаря плотной работе с комиссией из правительства области набрала хороший темп, и попросил в дальнейшем не сбавлять обороты.

«Со своей стороны, как и договаривались, окажем городу дополнительную поддержку. Заявка администрации города будет полностью удовлетворена. В этом году Великие Луки получат из областного бюджета ещё 133 млн рублей на реализацию программ благоустройства, ремонт дорог и дворов, закупку новой дорожной техники», – сообщил губернатор.

Андрей Беляев поблагодарил Михаила Ведерникова и правительство за поддержку и доложил, что дополнительные дорожные работы начнутся уже со следующего понедельника, необходимые конкурсные процедуры проведены.

«Важно успеть всё сделать, пока строительный сезон не закончился», – обратил внимание глава региона.

Андрей Беляев также доложил о поддержке семей участников СВО. В муниципалитете создана рабочая группа, куда входят специалисты различных профилей. Людям оказывается помощь в получении областных мер поддержки. Не остаются без внимания и индивидуальные обращения.

«В жизни бывают разные ситуации. Важно, чтобы наравне с региональными мерами поддержки велась ежедневная адресная работа с этой категорией граждан. За каждой семьёй должен быть закреплён социальный координатор, который будет оперативно получать и отрабатывать заявки», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Что касается исполнения мероприятий нацпроектов, то работы в этом направлении в Великих Луках уже завершены. По федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» закуплен инвентарь для занятий хоккеем и футболом. По нацпроекту «Культура» в Великолукском краеведческом музее обновлено оборудование и создана интерактивная площадка, где можно посмотреть реконструкцию освободительной операции Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков.

В рамках проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» завершена реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода. По проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроено два общественных пространства: Пушкинский сквер и территории на пересечении проспекта Ленина и улицы Ставского.

«Эти места пользуются большим спросом у горожан. Жители Великих Лук оставляют положительные отзывы», – заметил Андрей Беляев.

Речь зашла и об обновлении автобусного парка города на Ловати. В этом году власти Псковской области направят на закупку общественного транспорта 570 млн рублей. Часть техники поступит и в Великие Луки. Михаил Ведерников поручил Андрею Беляеву проработать с региональным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству вопрос использования на городских маршрутах автобусов большой вместимости, чтобы были учтены многочисленные обращения жителей города.

Напомним также, что Великие Луки стали одним из семи муниципалитетов Псковской области, которые будут участвовать в региональной программе «Чистая область». 

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