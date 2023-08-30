Семь муниципалитетов Псковского региона будут участвовать в программе «Чистая область»

20:44, 30 августа 2023, ПАИ

Семь муниципалитетов будут участвовать в региональной программе «Чистая область», нацеленной на обновление парка дорожной техники в городах и районах, в их числе Дновский, Куньинский, Новосокольнический, Островский и Пыталовский районы, а также Псков и Великие Луки. Об этом заявил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 30 августа.

Станислав Стармолотов отметил, что суммы, выделенные на каждый муниципалитет, полностью соответствуют их заявкам. «Мы, во-первых, проверили на соответствие критериям каждый муниципалитет. Один из важнейших критериев – должны быть муниципально-унитарное предприятие, которое занимается дорожной деятельностью, и действующий контракт на производство работ по содержанию улично-дорожной сети или дорог муниципалитета», – добавил он.

Напомним, что в Псковской области закупят дорожную технику на 300 млн рублей. Централизованную закупку предполагается провести до конца этого года. «Держите вопрос на особом контроле, как и закупку общественного транспорта, важно, чтобы техника поступила в регион в декабре», – поручил Михаил Ведерников врио руководителя областного дорожного комитета.

Ранее сообщалось, что 59 автобусов различных классов закупят в Псковской области при поддержке Правительства РФ, среди них будет 12 туристических автобусов.