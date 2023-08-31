Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Голышев: Сегодня поддержка общественных инициатив очень актуальна

Решение об увеличении региональной поддержки ТОС в Псковской области в два раза до 110 миллионов рублей, которое озвучил губернатор Михаил Ведерников на форуме местного самоуправления и поддержки общественных инициатив, прокомментировал ПАИ российский культуролог, доктор культурологии, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

Фото: ПАИ. На фото Александр Голышев

«Очень важный форум. Сегодня поддержка общественных инициатив очень актуальна. Территориальное общественное самоуправление – важнейшая форма реализации народом своей власти через непосредственное осуществление самоуправления на части территории муниципального образования», – отметил Александр Голышев.

По его словам, увеличение вдвое бюджета регионального конкурса ТОС в 2024 году позволит удовлетворить каждую вторую заявку. Александр Голышев подчеркнул, что такая результативность повысит авторитет тосовского движения и уважение к власти, воспитает у молодёжи чувство ответственности за то, что происходит на родной земле, интерес к социальному проектированию.

«Практика показывает, что люди более охотно собираются на митинги, демонстрации, форумы и т. д., и менее активно – на собрания жильцов, встречи жителей, посвящённые проблемам благоустройства, вывоза мусора, сооружения детской площадки и другим, вроде бы мелким, но очень важным моментам, от которых во многом зависит качество жизни, здоровье, хорошее настроение», – сказал Александр Голышев.

Он добавил, что ТОС нужно прежде всего для того, чтобы быстро и результативно решать локальные проблемы жителей, которые затруднительно разрешить с помощью стандартных механизмов государственного или муниципального управления.

«Очень точно сформулировал губернатор Михаил Юрьевич Ведерников назначение ТОС, назвав его инструментом, который помимо добрых дел меняет само отношение людей к окружающей среде и друг к другу», – заключил Александр Голышев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 августа 2023

Почти 45 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области

31 августа 2023

Роман Карманов – о грантовом конкурсе: Медийная часть важна на любом уровне

31 августа 2023

О влиянии импортозамещения на наличие ветеринарных препаратов рассказали псковичам

31 августа 2023

Назначен новый начальник Управления образования администрации Великих Лук

31 августа 2023

Первый после атаки беспилотников гражданский борт приземлился в аэропорту Пскова

31 августа 2023

Модульные ветеринарные пункты появятся в Псковской области

31 августа 2023

Почти 25 млн рублей потратят на ремонт дороги в Куньинском районе

31 августа 2023

Фестиваль детского дополнительного образования могут посетить псковичи 2 сентября


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...