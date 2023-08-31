Александр Голышев: Сегодня поддержка общественных инициатив очень актуальна

12:07, 31 августа 2023, ПАИ

Решение об увеличении региональной поддержки ТОС в Псковской области в два раза до 110 миллионов рублей, которое озвучил губернатор Михаил Ведерников на форуме местного самоуправления и поддержки общественных инициатив, прокомментировал ПАИ российский культуролог, доктор культурологии, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

«Очень важный форум. Сегодня поддержка общественных инициатив очень актуальна. Территориальное общественное самоуправление – важнейшая форма реализации народом своей власти через непосредственное осуществление самоуправления на части территории муниципального образования», – отметил Александр Голышев.

По его словам, увеличение вдвое бюджета регионального конкурса ТОС в 2024 году позволит удовлетворить каждую вторую заявку. Александр Голышев подчеркнул, что такая результативность повысит авторитет тосовского движения и уважение к власти, воспитает у молодёжи чувство ответственности за то, что происходит на родной земле, интерес к социальному проектированию.

«Практика показывает, что люди более охотно собираются на митинги, демонстрации, форумы и т. д., и менее активно – на собрания жильцов, встречи жителей, посвящённые проблемам благоустройства, вывоза мусора, сооружения детской площадки и другим, вроде бы мелким, но очень важным моментам, от которых во многом зависит качество жизни, здоровье, хорошее настроение», – сказал Александр Голышев.

Он добавил, что ТОС нужно прежде всего для того, чтобы быстро и результативно решать локальные проблемы жителей, которые затруднительно разрешить с помощью стандартных механизмов государственного или муниципального управления.

«Очень точно сформулировал губернатор Михаил Юрьевич Ведерников назначение ТОС, назвав его инструментом, который помимо добрых дел меняет само отношение людей к окружающей среде и друг к другу», – заключил Александр Голышев.