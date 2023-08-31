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Первый после атаки беспилотников гражданский борт приземлился в аэропорту Пскова

Первый гражданский борт, самолет Москва - Псков, только что приземлился в аэропорту Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, после атаки дронами, которая произошла в ночь со вторника на среду, воздушная гавань города была закрыта на сутки. С сегодняшнего дня псковский аэропорт функционирует в полном объеме.

В ночь на 30 августа Минобороны в псковском аэропорту отразило атаку беспилотников. В результате происшествия повреждены Ил-76 военно-транспортной авиации. Добавим, что было принято решение 30 августа закрыть для полётов аэропорт Пскова

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