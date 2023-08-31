Почти 45 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области

14:01, 31 августа 2023, ПАИ

44 955 заявлений подали на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Цифра представлена по состоянию на 31 августа.

«У псковичей есть ещё пять дней, чтобы подать заявление на ДЭГ», – отметили в избирательной комиссии.

Подать заявление об участии в ДЭГ, пройдя несколько простых шагов, можно здесь.

Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 4 сентября.