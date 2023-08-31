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Общество

Несчастное животное заживо истекло кровью: неизвестный подстрелил корову в Плюсском районе

Неизвестный выстрелил в корову в селе Ляды Плюсского района. В результате этого происшествия животное скончалось. Об этом сообщается в группе «Ляды и их окрестности. Новости, проблемы, объявления» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Анна Лядская

«Многие знают семью Игоря и Анны Лядских с улицы Набережной. Они занимаются личным подсобным хозяйством, держат коров, коз и прочую живность. В субботу случилось чрезвычайное происшествие с одной из коров, которая паслась на огороженном пастбище. Первоначально хозяева обнаружили рану на вымени и подумали, что корова случайно проткнула вымя проволокой, которую нашли неподалёку на земле», – говорится в сообщении.

Фото: группа группе «Ляды и их окрестности. Новости, проблемы, объявления» в соцсети «ВКонтакте»

После этого обнаружилось, что в вымени находилась пуля. «Кто-то неизвестный стрелял предположительно с дороги в корову, метили специально в вымя. Выстрел произвели по траектории снизу вверх. По трагической случайности маленькая, на вид совсем безобидная пулька повредила крупный сосуд внутри вымени, что вызвало сильное внутреннее кровотечение. Несчастное животное заживо истекло кровью. Ничем помочь было нельзя, даже если бы заранее знали причину», – отметили в группе.  

Напомним, что в Псковской области это не первый случай издевательства над животными. Так, ранее неизвестный прострелил позвоночник коту в деревне Писковичи Псковского района. Помимо этого, подобное случалось в Новоржеве, а также в Псковском районе

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