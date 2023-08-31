В Пскове у двух членов семьи на диспансеризации выявили рак
Семейную наследственную форму рака обнаружили псковские медики в результате обследования отца и дочери в рамках диспансеризации, сообщили в Telegram-канале Псковской городской поликлиники.
Медики рассказали, что на приём в поликлинику для прохождения диспансеризации обратился 51-летний мужчина. При лабораторных и инструментальных исследованиях у пациента ничего особенного выявлено не было, однако терапевта насторожило пятно на лице мужчины, обнаруженное при визуальном осмотре.
Пациента направили на второй этап диспансеризации к онкодерматологу с предварительным диагнозом «меланома». После дополнительного обследования в областном онкодиспансере диагноз подтвердился – было проведено оперативное лечение.
После этого мужчина привёл на диспансеризацию для обследования свою дочь. При визуальном осмотре девушки медики обнаружили у неё на языке новообразование. Пациентку направили к онкологу, где подтвердился диагноз «ЗНО языка».
«На примере этой истории мы показали, как важно проходить диспансеризацию всем членам семьи, особенно имеющим отягощённый анамнез. Берегите себя и своих близких! Пройти диспансеризацию легче, чем бороться со страшными заболеваниями!» – подчеркнули в медучреждении.
Напомним, записаться на диспансеризацию и получить консультацию можно по телефону 29-90-28.
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