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Общество

В Пскове у двух членов семьи на диспансеризации выявили рак

Семейную наследственную форму рака обнаружили псковские медики в результате обследования отца и дочери в рамках диспансеризации, сообщили в Telegram-канале Псковской городской поликлиники.

Фото: ПАИ

Медики рассказали, что на приём в поликлинику для прохождения диспансеризации обратился 51-летний мужчина. При лабораторных и инструментальных исследованиях у пациента ничего особенного выявлено не было, однако терапевта насторожило пятно на лице мужчины, обнаруженное при визуальном осмотре.

Пациента направили на второй этап диспансеризации к онкодерматологу с предварительным диагнозом «меланома». После дополнительного обследования в областном онкодиспансере диагноз подтвердился – было проведено оперативное лечение.

После этого мужчина привёл на диспансеризацию для обследования свою дочь. При визуальном осмотре девушки медики обнаружили у неё на языке новообразование. Пациентку направили к онкологу, где подтвердился диагноз «ЗНО языка».

«На примере этой истории мы показали, как важно проходить диспансеризацию всем членам семьи, особенно имеющим отягощённый анамнез. Берегите себя и своих близких! Пройти диспансеризацию легче, чем бороться со страшными заболеваниями!» – подчеркнули в медучреждении.

Напомним, записаться на диспансеризацию и получить консультацию можно по телефону 29-90-28.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

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