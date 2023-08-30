Закупленные для Псковской области автобусы будут брендированными

18:31, 30 августа 2023, ПАИ

Закупленные для Псковской области автобусы будут брендированы. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Все автобусы будут брендированные. По указанию Михаила Юрьевича они будут окрашены в фирменный зелёный цвет. Это будет реализовано в рамках губернаторской программы по развитию общественного транспорта», – отметил он.

Станислав Стармолотов напомнил, что в области была одобрена заявка на 300 миллионов рублей в рамках казначейского кредита. А также в ближайшее время будет подписано ещё одно дополнительное соглашение после конкурсного отбора, то есть ещё 100 миллионов будет добавлено к сумме. Таким образом, только 400 миллионов рублей будет направлено на городской и муниципальный общественный транспорт.

«Большое спасибо губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову. Он принял очень активное участие в продвижении этого проекта. Глава региона работал на правительственном уровне: на уровне Правительства РФ и зампредов. Михаил Юрьевич оказал нам очень хорошую поддержку, в итоге мы победили в отборочном конкурсе», – отметил Станислав Стармолотов.

Он уточнил, что в регион прибудет 47 единиц автобусной техники: из них семь это автобусы большого класса «НЕФАЗ» – четыре на газу, три на дизеле. Остальные 40 единиц – это средний и малый класс. Средний класс (39 автобус) будет представлен автобусами марки «ЛиАЗ», «КАвЗ», а также «ПАЗ» с увеличенным количеством посадочных мест. И один «ПАЗ» относится к малому классу, он будет запущен в Великолукском районе.

Техника будет направлена в Гдовский, Печорский, Палкинский, Островский, Дновский, Дедовический, Пыталовский, Красногородский районы, Великие Луки, Невельский, Великолукский, Новосокольнический районы.

«С 2020 года это максимально крупное «вливание» средств. Это полностью, конечно же, не решит изношенность парка, но окажет существенную помощь. 47 единиц получить условно одномоментно – это хорошее подспорье», – подчеркнул Станислав Стармолотов.

Кроме того, 170 млн рублей выделили на закупку 12 туристических автобусов в рамках программы мероприятий по подготовке и проведению 550-летия Печор и Псково-Печерского монастыря, это будут автобусы среднего класса китайского производства.

«Планируем, что вся вот эта техника у нас прибудет до Нового года», – заметил Станислав Стармолотов.

Он также добавил, что туристические автобусы будут курсировать по междугородним, межмуниципальным маршрутам, а также при необходимости их будут выделять для доставки туристов из областного центра к месту проведения праздников.